Enzo Elias quer reacender paixão do brasiliense pelo automobilismo

Seja pela história, os eventos que sediou ou o vínculo de grandes pilotos com a cidade, Brasília ostenta a fama de ser um dos berços do automobilismo brasileiro, mas passa por um período turbulento de pouca relevância nacional. Um dos representantes do DF quando o assunto é velocidade, Enzo Elias leva a capital federal no volante e deixa claro: quer ajudar a recolocar o quadradinho de volta ao mapa das corridas no Brasil. De contrato renovado para o segundo ano de Stock Car pela Crown Racing, o jovem brasiliense de 22 anos concentra expectativas para 2024 e mira fazer um grande ano nas pistas.

Com experiência de sobra na Porsche Carrera Cup, Enzo deu o primeiro passo na principal categoria de turismo do país em 2022, quando participou da Corrida de Duplas e saiu com vitória na bateria. A estreia como titular integral veio no ano seguinte, terminando em 26º, com 81 pontos. O foco agora é juntar os aprendizados para alcançar o objetivo de estar constantemente entre os dez primeiros, subir ao pódio e voltar a vencer na Stock Car.

“É óbvio que a gente sempre tenta manter a positividade lá em cima, mas acho que dessa vez temos motivo para estar com as expectativas altas. Quando ganhei na minha estreia, foi muito especial e talvez tenha gerado muita expectativa. Ano passado tive uma temporada turbulenta por vários sentidos, a velocidade estava lá, mas tivemos problemas que não estavam nos planos. Tirei muitas lições, absorvi muita coisa e me sinto pronto para colocar em prática na pista. Fizemos grandes desenvolvimentos no carro e isso me anima, quero ter um desempenho expressivo”, revelou em entrevista ao Correio.

Após a etapa de abertura da temporada, em Goiânia, e a prova de sprint em Mogi Guaçu – já que a corrida principal foi adiada em razão das condições climáticas na pista –, Enzo está atualmente em 12º na classificação geral, com 76 pontos. Ao lado do novo companheiro de equipe, Felipe Baptista, ele levou a Crown Racing ao 5º lugar no ranking de construtores. A nova parceria é uma mudança em relação ao que viveu em 2023, quando o parceiro era o veterano Nelson Piquet Jr., filho do tricampeão mundial de Fórmula 1.

“Aprendi muito trabalhando com o Nelsinho, vendo a forma com que ele passava os feedbacks, lidava com as estratégias, com a leitura da prova. Agora com o Felipe, ele talvez foi quem eu mais disputei na minha vida. Trilhamos o mesmo caminho por muito tempo, desde o kart, então corremos muito contra o outro. Mesmo sendo um ano mais novo que eu, ele tem um ano a mais de Stock Car. Nós dois estamos nos consolidando dentro da categoria, construindo nossa história, e nos damos muito bem. Tem sido bem legal trabalhar com ele e espero que seja assim a temporada toda”, comentou.

A juventude, bem como a moral por ser um dos talentos da nova geração, não assusta o brasiliense. O sentimento que fica, então? Felicidade. “Fora do carro, é gratificante ver que você está correndo com caras que cresceu assistindo e te inspiraram a começar. Quando abaixo a viseira e vira corrida, quero ganhar, você não pensa no seu ídolo e quer apenas fazer o seu melhor, independente de quem seja. Então mentalizo isso e sigo tentando dar o meu melhor a cada dia, feliz por fazer o que amo”, expressou.

Com a atenção voltada para as pistas, a principal novidade do ano não se restringe apenas à Enzo, mas vale para todo o grid, com a adoção de um novo formato do final de semana em 2024. Antes, a Stock Car tinha duas corridas seguidas, então os pilotos podiam poupar pneu e combustível em uma para gastar na outra. Com a mudança, aos sábados será uma bateria de sprint, com 30 minutos de duração, um pit stop obrigatório e ordem de largada invertida para os 12 primeiros, ou seja, quem conquistar a pole começa em 12º. No domingo acontece a prova normal, de 50 minutos, duas paradas mandatórias e posição de largada conforme a classificação.

“Eu particularmente gosto muito do novo formato, acho bem interessante, traz um dinamismo diferente. Acho que é bom para os jovens pilotos, porque os mais experientes conheciam o modelo antigo há muito tempo e podiam ter uma sacada a mais, mas agora está mais equiparado e todos precisam se adaptar. É uma classificação, mas duas corridas independentes. Vai ser uma infelicidade se tiver um problema no qualy e largar atrás em ambas, mas faz parte do jogo”, opinou o piloto.

Além de Enzo, a capital federal ainda está representada no volante de Lucas Foresti. Nascido em Brasília, o piloto de 32 anos da Mattheis Vogel Motorsport tem uma vitória na carreira e está atualmente em 7º na Stock Car, dono de 104 pontos.

“Eu e o Lucas já chegamos até dividir o mesmo carro em uma corrida de Endurance. Sempre tivemos um bom relacionamento, também com o Nelsinho, o Pedro Piquet (criados no DF), não sei se por conta da cidade. São pilotos que estão em outra fase de vida e de carreira, então às vezes falta uma proximidade maior, talvez até pela idade. Mas temos um ótimo relacionamento e é legal colocar o DF no mapa do automobilismo junto deles”, disse Enzo.

Mas quando o assunto é a cidade natal, o jovem não esconde o sonho: correr no Autódromo de Brasília. Fechado a mais de uma década, o circuito Nelson Piquet está presente no calendário da Stock Car em 2024, com previsão para a corrida ser em 24 de novembro. No entanto, o local segue em reformas e teve a etapa do campeonato cancelada em 2021 e 2023 por não ter ficado pronto a tempo. Ainda assim, desta vez a torcida é por um final diferente.

“Estou mais que feliz de ver Brasília voltar ao calendário da Stock Car. É meu sonho desde pequeno correr aqui, em casa. Não estou ansioso ou criando expectativa, mas quando chegar a hora quero curtir o momento e aproveitar. Vai ser um dia especial, principalmente para o público de Brasília. A gente sente que houve uma despopularização do automobilismo aqui, então um dos meus objetivos é reerguer essa onda, trazer de novo a paixão que eu sei que vive dentro dos brasilienses. Acho que a corrida e o autódromo vão ajudar nisso, então quando acontecer, quero curtir, me divertir, sem peso, mas com certeza estou estou aguardando esse momento”, compartilhou o candango.

Até lá, Enzo Elias terá mais oito etapas do campeonato, pois a prova em solo brasiliense será a penúltima do ano. Enquanto isso, o jovem segue buscando representar o DF em pista e convida o público a acompanhar a Stock Car e participar do FanPush, que dá um ganho de potência no motor aos pilotos mais votados.

“Tenho certeza que todos vão se encantar pelo nível de disputa e competitividade, pelo tanto que é interessante o dinamismo da corrida. É muito bacana ver quando as pessoas estão curtindo, principalmente os brasilienses que viajam para acompanhar e torcer. Esse apoio do torcedor ajuda até na pista, por isso é importante votar no FanPush, que faz o público participar ativamente da corrida. Então acompanhe, se divirta, e estou ansioso para ver todos na etapa de Brasília”, encerrou.



