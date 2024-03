Ex de Vini Jr, Bia Michelle publica pedido de namoro com Romarinho

Bia Michelle e Romarinho tornam público o namoro - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram) Jogada10 Jogada10

O jogador Romarinho e a influenciadora Bia Michelle assumiram o relacionamento oficialmente. Juntos há algum tempo, neste sábado (23), eles, finalmente, mostraram para o mundo que estão juntos. Aliás, a divulgação ocorreu após vídeo romântico.

A bailarina postou em suas redes sociais a surpresa feita pelo jogador na casa que ela mora com os pais. O jogador, aliás, distribuiu pétalas de rosas vermelhas em todo quarto. Na cama, afinal, também colocou lembranças do casal.

No vídeo, Bia abriu a porta e levou um susto. Afinal, ela não esperava a situação e se emocionou. Aliás, ela disse “sim” ao pedido do jogador. Em postagem nas redes sociais, ela falou sobre o relacionamento.

“Nunca deixei de acreditar no amor. Mas, por um tempo, desisti e tive medo. Por um tempo, o amor se misturou com dor e, assim, procurei não sentir isso novamente… Até encontrar Ele. Ele me mostrou um amor leve, um amor misturado com paz e segurança. Não somos perfeitos, ninguém é, mas ele é um pouco de tudo que sempre desejei. É leve, tranquilo, parceiro, amoroso e lindo. Ele faz de tudo para me ver bem e me mostrou que eu posso voltar a confiar em um homem. Isso é o amor, o amor é parceria e cuidado. Que bom que encontrei, o meu amor”, escreveu Bia, ao postar o vídeo.

Aliás, Romarinho retribuiu a mensagem da namorada. “Eu te amo, meu amor”, respondeu ele.

