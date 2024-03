Câmara do Rio marca audiências públicas por reforma de São Januário

São Januário aguarda por aval de vereadores para reforma - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Já estão definidos os locais das três audiências públicas que a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro irá fazer sobre a reforma de São Januário. Elas acontecerão em abril, na própria Câmara, na sede do Vasco e na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio. Entretanto, ainda não há data definida para estas reuniões. A informação foi dada primeiramente pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal ‘O Globo’.

Os encontros servirão para discutir o projeto de Lei, já assinado pelo prefeito Eduardo Paes, sobre o potencial construtivo do estádio vascaíno. Em março, um encontro do presidente Pedrinho com mais de 20 congressistas, deixou a diretoria vascaína animada. Mesmo assim, apenas com o aval dos vereadores é que será possível de tirar a obra do papel.

Uma das audiências será na Barra da Tijuca, mas com a presença de alguns opositores em potencial. Isto porque o potencial construtivo do estádio dá conta da possibilidade de uma reforma ao estádio já construído, mas também de uma transferência para o bairro da Zona Oeste. Neste caso, alguns moradores já se posicionaram de forma contrária, por entenderem que isto adensaria o bairro e complicaria ainda mais um trânsito já caótico na região.

