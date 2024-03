Iranildo fala sobre possível retorno de Yago ao Fluminense: ‘Que tenha oportunidades’

Yago Ferreira, filho de Iranildo, é um dos destaques do Nova Iguaçu, finalista do Campeonato Carioca - (crédito: - Foto: Divulgação/Nova Iguaçu) Jogada10 Jogada10

O ex-jogador Iranildo, que também é pai e empresário de Yago, do Nova Iguaçu, voltou a falar sobre uma possível volta do atleta ao Fluminense, clube que detém seus direitos federativos. Assim, em entrevista ao ‘Charla Podcast’, ele comentou sobre o futuro do atleta, que terá pela frente a decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo nos próximos dois finais de semana.

“Eu fui no podcast do nosso amigo GV (Getúlio Vargas) e entenderam que eu dei uma declaração de que ele só vai voltar para o Fluminense se jogar. Não falei isso. Não há contrato que o jogador é obrigado a jogar. Falei sobre dar oportunidade, não ficar um ano e dois meses sem jogar. Agradeço o carinho que a torcida tricolor tem pelo Yago. Eu não falei que ele tem que jogar. Não é isso, cara. Quero que ele tenha oportunidades iguais a todos de mostrar o futebol dele”, afirmou Iranildo.

Tricolor pode solicitar volta Na declaração anterior, o ex-jogador falou sobre o Tricolor dar condições para que Yago tenha mais oportunidades. O jovem, aliás, está emprestado ao Nova Iguaçu até setembro, segundo o BIRA da Ferj, mês em que a Série D do Campeonato Brasileiro chega ao fim. No entanto, o clube pode solicitar o retorno durante este período caso queira utilizá-lo ao longo da temporada.

"Mais oportunidade aqui (no Fluminense). Ia aprender com os caras experientes. Mas só volta se for para jogar. Para voltar, para ser o que ele passou, eu prefiro procurar outro clube. Ir para fora… Eu como pai, como tudo, prefiro isso. Só volta se for para jogar. Ele aprendeu a jogar em dois meses? ", disse, em entrevista ao 'Mundo GV'.