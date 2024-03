Justiça obriga Dudu a dividir patrimônio com a ex-mulher

Dudu terá que partilhar bens com ex-esposa - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que o atacante Dudu, do Palmeiras, deve partilhar seus bens com a ex-companheira Mallu Ohana. Os dois se relacionaram durante os anos de 2009 a 2020, e o valor abrange este período. Durante os 11 anos, os bens acumulados somou cerca de R$ 70 milhões. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

Após a separação do ex-casal, que tem dois filhos em comum, eles entraram na Justiça em uma ação de reconhecimento, assim como dissolução de união estável.

No começo do processo o TJ-SP definiu que o ex-casal teria a guarda compartilhada dos filhos. Além disso, o atacante teria que pagar uma pensão alimentícia por dois anos, tempo estabelecido para recolocação de Mallu Ohana no mercado profissional. Contudo, a defesa da ex-esposa de Dudu entrou com um pedido para que houvesse divisão parcial dos bens adquiridos pelo casal ao longo dos anos de relacionamento.

A Justiça acatou o pedido dos advogados e expediu um acórdão em 2023. Os advogados de Dudu entraram com um recurso contra a decisão, mas recusada pelo TJ-SP. O ex-casal não se pronunciou sobre o caso. A assessoria dos dois emitiu uma nota ressaltou que o processo está em segredo de Justiça e não devem comentar nada até ser encerrado.

Dudu tem outro processo na justiça

Dudu também tem outro processo correndo na justiça. Afinal, o jogador aponta possível envolvimento de funcionários de um banco, de um cartório em São Paulo e do seu ex-assessor e padrinho de casamento, Thiago Donda, de terem roubado cerca de R$ 18 milhões de sua conta.

A polícia de São Paulo investiga o caso. Aliás, o prejuízo partia de transações com assinaturas falsas na conta em que ele recebia os direitos de imagem.

