Vini Jr enaltece Endrick e garante: ‘Vou estar aqui para ajudá-lo em tudo’

Autor do gol da vitória diante da Inglaterra por 1 a 0, Endrick é o principal destaque da Seleção Brasileira nesta data-Fifa. Para o amistoso contra a Espanha, na terça-feira (26), a tendência é que grande parte da mídia e dos torcedores estejam de olho nele, afinal, em breve ele estará jogando, definitivamente, no Santiago Bernabéu (palco do amistoso), já que irá para o Real Madrid no meio deste ano. Dessa forma, na véspera do jogo contra a seleção local, Vini Jr, companheiro do palmeirense na Canarinho e jogador do time espanhol, falou sobre a grande promessa brasileira.

Após comentar sobre os casos de racismo que vem sofrendo na Europa, Vini enalteceu o momento de Endrick.

“Muito feliz de ver o Endrick fazendo o seu primeiro gol na seleção e eu acompanhando de perto. Aliás, encontrei ele com 15 anos e ele tinha os mesmos sonhos que tem agora, de ser muito feliz, fazer grandes coisas no futebol, e ele vem evoluindo a cada dia, amadurecendo, fazendo tantas coisas com apenas 17 anos”, afirmou Vini Jr.

Vini garante apoio para Endrick na Espanha

Além disso, Vinícius aproveitou para dar algumas dicas para o seu companheiro para quando ele for jogar no Real. No final, garantiu que o jovem de 17 anos pode contar com ele.

“Isso é importante para ele, para a família, espero que ele possa seguir no caminho certo, escutar as pessoas mais experientes que ele, como eu tive o meu processo aqui no Real Madrid, escutar essas pessoas e amadurecer tão rápido”, iniciou Vini.

“Aliás, por chegar aqui com 18 anos, é importante ter essa tranquilidade. É o maior clube do mundo, tem muita pressão, muitas pessoas falando bem e mal de ti. Assim, espero que ele possa fazer tudo de melhor, se ele estiver bem eu vou estar bem. Se eu estiver bem, meus companheiros estarão bem, e se meus companheiros estiverem bem o clube vai estar bem. Espero que ele possa ter tranquilidade, vou estar aqui para ajudá-lo em tudo”, completou.

