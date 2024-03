Terrabolistas criticam fala de Dorival sobre Robinho

Para a bancada do Terrbaolistas, Dorival mandou mal na sua declaração sobre a prisão de Robinho - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF) Jogada10 Jogada10

A prisão de Robinho e a decisão da Justiça espanhola em aceitar uma fiança milionária para que Daniel Alves cumpra a pena em prisão domiciliar foram temas do programa Terrabolistas desta segunda-feira (25/3), no canal de Youtube do Terra. Para a bancada, a justiça foi feita com Robinho passando a pagar a pena de nove anos de reclusão no Brasil. Mas as declarações de Dorival Júnior, técnico da Seleção, passando pano, foram péssimas.

Para Dario Vasconcellos, âncora do Terrabolistas, no caso do Robinho, Dorival, ao se pronunciar sobre o tema, usou o termo “se o jogador fez tem de cumprir”, quando não tem nenhum “se”. Afinal, o ex-jogador recebeu a condenação em todas as instâncias.

“Dorival disse que se tivesse culpa, tem de cuprir a pena. Dorival, Robinho é culpado. O treinador também disse que doeu ver uma pessoa tão extraordinária passar por isso. Dorival, Robinho não é fantastico. Se fosse, não teria feito o que fez. Foi uma tremenda passada de pano”.

Dorival, mal; Danilo, correto

Jornalista do Terra, Alexsander Vieira também criticou a declaração de Dorival na coletiva de sexta-feira. Mas fez questão de dizer que, na mesma coletiva, Danilo, capitão da Seleção, se saiu bem melhor.

“Dorival mandou mal e quis ficar bem com todo mundo. A sensação é que os jogadores não falam pois não querem se queimar. Por isso, parabenizo o Danilo. Não deu nomes, mas trouxe a pauta sobre a causa. Prefiro ver atitudes de pessoas como Danilo”.

A jornalista Hadassa Gonçalves, convidada da semana, tem a mesma opinião.

“Danilo foi perfeito, mesmo não citando nomes. Tem de separar a pessoa do crime. A partir do momento em que ela cometeu o ato, deixa de ser uma boa pessoa. Se você não reconhece isso, o errado é você. Me lembrou o Tite quando, recentemente separou a pessoa do crime no caso do Daniel Alves e depois se desculpou.

Terrabolistas

O programa Terrabolistas é tranamitido todas as segundas-feiras, às 10h (de Brasília) no canal do Terra no Youtube. Mas você pode acompanhá-lo quando quiser no youtube. Para acompanhar o programa desta semana, clique no link abaixo.