Venda de ingressos para o jogo de ida da final do Carioca começa nesta segunda

A venda de ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca começou na manhã desta segunda-feira (25). Os preços das entradas variam de R$ 70 (meia-entrada nos setores Norte e Sul) a R$ 600 (inteira no Maracanã Mais). Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam no sábado, às 17h, no Maracanã.

Aliás, inicialmente, a comercialização está aberta apenas para sócios-torcedores. Assim, para comprar os ingressos, é necessário acessar o site oficial do Flamengo. Na terça-feira, será aberta a venda em pontos físicos. Apesar do mando de campo ser do Nova Iguaçu, o Flamengo é que organiza a venda dos ingressos.

Posteriormente, o jogo de volta da final do Campeonato Carioca será no dia 7 de abril, domingo, ainda sem horário definido. Aliás, o confronto também será no Maracanã.

Confira os valores dos ingressos

Norte (Flamengo)

– Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

– Sócio-torcedor: R$70,00

Sul (Flamengo)

– Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

– Sócio-torcedor: R$70,00

Leste Superior (Flamengo)

– Público Geral: R$150,00 (meia R$75,00)

– Sócio-torcedor: R$75,00

Leste Inferior (Flamengo)

– Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)

– Sócio-torcedor: R$100,00

Oeste inferior (Flamengo)

– Público Geral: R$240,00 (meia R$120,00)

– Sócio-torcedor: R$120,00

Maracanã Mais (Flamengo)

– Público Geral: R$600,00 (meia R$337,50)

– Sócio-torcedor: R$337,50

Sul B (Nova Iguaçu)

Sul B (Nova Iguaçu)

– Visitante: R$140,00 (meia R$70,00)