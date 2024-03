Cruzeiro se reapresenta de olho na final do Mineiro e aguarda Cifuentes na terça

Cifuentes retorna de amistosos com a seleção equatoriana e se reapresenta nesta terça (26) - (crédito: - Foto: Staff Images / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Depois da folga do último domingo, o Cruzeiro se reapresentou, na manhã desta segunda-feira (25), na Toca da Raposa. Assim, essa foi a primeira atividade da semana visando o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, diante do Atlético-MG. O clássico acontece no sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV.

No entanto, a comissão técnica ainda aguarda José Cifuentes , que esteve com a seleção equatoriana nos Estados Unidos, na última semana, para dois amistosos durante a Data Fifa. O jogador voltará a integrar as atividades com o elenco a partir desta terça-feira (26)., na Toca.

O equatoriano foi titular e atuou por mais de 70 minutos na vitória por 2 a 0 sobre a Guatemala, na última quinta-feira (21). Além disso, no domingo (24), não entrou em campo na derrota diante da Itália, visto que o técnico Félix Sánchez fez rodar a equipe.

Desde que chegou ao Cruzeiro, o jogador ainda busca sua primeira chance como titular. Nos quatro jogos em que esteve disponível, iniciou no banco de reservas. Apesar disso, acumula 110 minutos em campo, com média de quase 30 minutos jogador por partida.

Por fim, a Raposa terá os retornos de Marlon e Zé Ivaldo, que cumpriram suspensão diante do Tombense e foram substituídos por Lucas Villalba e Neris, respectivamente.

Iniciando a semana com muito trabalho! ? ???? @ggaleixo pic.twitter.com/McfyezP7Zn — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) March 25, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.