Leila faz a diferença e CBF deixa de ignorar casos Dani Alves e Robinho

Os casos Robinho e Daniel Alves, envolvidos em crimes de estupro e que sofreram condenações, não eram citados pela CBF. Mesmo sendo dois jogadores que nas últimas duas décadas foram dos mais relevantes na Seleção, com muitas convocações e participações em Copas do Mundo. Mas o silêncio acabou por causa de desdobramentos recentes e da coragem de Leila Pereira. Como chefe da delegação da Seleção nesta data-Fifa, a presidente do Palmeiras deu declaração fortíssima na semana passada, reiterando tudo numa segunda entrevista. Para as jornalistas Barbara Comparato e Hadassa Gonçalves, as duas convidadas do Terrabolistas desta semana, isso foi determinante para que a entidade, o técnico Dorival Júnior e o capitão Danilo falassem sobre o assunto.

“Quando a Leila fala, ela blinda todas as outras falas. Afinal, a chefe da delegação foi quem fez o comentário. Assim passamos a ver mais posicionamentos” disse Hadassa.

Leila, mulher sem medo

Barbara Comparato analisou que Leila, como a primeira mulher chefe de delegação de uma Seleção Brasileira masculina, expôs um assunto que muitos deixavam debaixo do tapete, mais uma vez mostrando que não tem papas na língua. E espera que a sua atitude faça o universo masculino do futebol e na sociedade em geral, mudem de postura em casos de violência contra a mulher.

“Leila é uma grande mulher e não tem medo de falar. Muita gente dentro da CBF não tinha tocado nesse assunto e parecia não querer tocar. Mas a gente quer que os homem também falem sobre o assunto, não fiquem apenas no ‘falei por que temos de falar’, por pressão. Hoje, a forma de pensar da sociedade mudou. Passou da hora dos homens medirem menos as palavras nesse assunto tão importante. A gente, como mulher, se sente descredibilizada. Queremos mais sinceridade e não textos protocolares dos homens. mais importante do que falar, que, entendam a nossa dor”.

