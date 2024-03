Marcos Braz posta legenda enigmática sobre Flamengo

Marcos Braz posta mensagem enigmática nas redes sociais - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada10) Jogada10 Jogada10

A semana começou movimentada no Flamengo. Afinal, Marcos Braz publicou mais um enigma nas redes sociais e agitou os torcedores na manhã desta segunda-feira (25/03). O vice-presidente de futebol do clube compartilhou uma foto de um lago com árvores cobertas de neve. Na legenda da publicação, ele escreveu “No Flamengo, quem aprecia a neve, irá derreter quando a chapa esquentar”.

Momento do Flamengo

O Flamengo vive um momento decisivo na temporada. Afinal, os jogadores rubro-negros estão próximos de disputar as finais do Campeonato Carioca e estrear na fase de grupos da Libertadores. O time vem conquistando resultados positivos e chega pressionado por títulos em 2024.

Marcos Braz é braço direito de Rodolfo Landim e um dos responsáveis pelas negociações do Flamengo. O dirigente rubro-negro sofreu muitas críticas depois das eliminações precoces em 2023, mas segue com respaldo do presidente. O clube, por sinal, se movimentou de forma efetiva nesta janela de transferências e acertou as contratações de Léo Ortiz, Viña e De La Cruz para 2024.

O Flamengo entra em campo neste sábado (29/03), diante do Nova Iguaçu, às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Em seguida, os jogadores rubro-negros embarcam para Colômbia e jogam diante do Millonários, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

