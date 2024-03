Diego Ribas reencontra ex-companheiros de Flamengo em treino do Brasil: ‘Que honra’

Diego Ribas marca presença em treino da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Diego Ribas resolveu fazer uma visita ao treino da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (25/03), na Espanha. O ex-jogador, dessa forma, reencontrou com os seus ex-companheiros de Flamengo e decidiu fazer um registro especial nas redes sociais.

Uma publicação compartilhada por Diego Ribas da Cunha (@diegoribas10)

LEIA MAIS: Flamengo mira contratação de volante do Porto

Um reencontro especial

Na foto, Diego Ribas aparece ao lado de Juan, Andreas Pereira, Lucas Paquetá, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Vinícius Jr e João Gomes. O ex-jogador atuou ao lado dos sete profissionais no Flamengo e viveu momentos marcantes com cada um no clube.

Com Juan, Lucas Paquetá e Vinícius Jr, Diego Ribas chegou até a final da Sul-Americana em 2017 e fez uma boa campanha no Brasileiro de 2018. Com Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, João Gomes e Andreas Pereira, ele conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.

Ídolo do Flamengo

Aliás, Diego Ribas conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas pelo Flamengo. O ex-jogador, dessa forma, marcou história no Rio de Janeiro e se transformou em um dos ídolos da história do Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.