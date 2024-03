‘Uma foto para a história’: brasileiros e espanhóis posam para foto em ação de combate ao racismo

Imagem dos jogadores no estádio do Real Madrid - (crédito: Foto: Divulgação / RFEF) Jogada10 Jogada10

Em dia marcado por fortes declarações de Vini Jr em combate ao racismo, a Real Federação Espanhola de Futebol publicou fotos de Nico Williams e Lamine Yamal, jogadores de sua seleção, ao lado dos brasileiros Vini Jr e Rodrygo. Na publicação, com o título “Uma foto para a história”, a entidade ressalta a luta contra esse preconceito.

“O futebol, pelo menos é assim que deve ser entendido, é união. Assumindo a rivalidade como algo natural, o esporte deve ser entendido como uma forma de estreitar os laços entre os povos, independentemente da origem. Por isso, o jogo Espanha-Brasil desta terça-feira, por si só um grande jogo, terá impacto global à medida que os dois países se unem na luta contra o racismo, um flagelo que deve ser erradicado. Porque, no futebol, a única cor que nos diferencia é a cor da camisa”, publicou a Real Federação Espanhola de Futebol em seu site oficial.

A postagem conta com quatro fotos. Em uma delas, Nico Williams e Vini Jr seguram a camisa da seleção espanhola, enquanto Lamine Yamal e Rodrygo seguram a Amarelinha.

“Na véspera da partida, com a estreita colaboração entre a Real Federação Espanhola de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol, foi realizada uma foto para a história com a participação de Nico Williams, Lamine Yamal, Vinicius e Rodrygo no Santiago Bernabéu, cenário ideal para uma partida tão importante”, diz outro trecho da postagem.

???? ???????????? ???????????????? ???????????????? ???????? ????????????????????????????????@willliamsssnico, Lamine Yamal, @vinijr y @RodrygoGoes escenifican la lucha contra el racismo en la previa del Brasil ???? España. ?? https://t.co/OQDmpuzRYX#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/aF6b5g2KeF — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 25, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.