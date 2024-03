Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping

Gabigol é suspenso do futebol por dois anos - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Gabigol, camisa 10 do Flamengo, foi suspenso por dois anos por fraude do exame antidoping. O resultado saiu na tarde desta segunda-feira (25), após julgamento da Justiça Desportiva Antidopagem iniciado na semana passada. A defesa do jogador, no entanto, pode recorrer.

Segundo o “ge”, que divulgou a informação, o jogador rubro-negro cumprirá a pena a partir de abril.

