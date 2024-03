Garota de programa expõe Luan, do Vitória, por pagar ‘mixaria’ em encontro

Luan tem se destacado na vida extracampo - (crédito: Foto: Victor Ferreira/ECVitória) Jogada10 Jogada10

De grande jogador, campeão e melhor jogador da América, Luan, atacante do Vitória, tem se tornado notícia mais por sua vida extracampo do que dentro das quatro linhas. Agora, foi a vez de ter sua intimidade exposta por uma garota de programa.

A mulher, afinal, postou em seu Instagram, com mais de 81 mil seguidores, conversas com Luan e expôs que o atleta não quer pagar o valor combinado antecipadamente.

“Meninas esse jogador do Vitória, Luan é fuleiro! Luan não me procure mais!! Não sou essas meninas que sai por dinheiro pouco ou só porque você é jogador [sic]”, postou Jéssica Amorim.

A garota, aliás, aproveitou para postar conversas mais simples que teve com o jogador no direct do Instagram. Ela ainda prometeu expor mais conversas caso o atleta insista em lhe procurar.

Ela também mostrou prints de outras conversas, nas quais mostrou que recebeu corretamente de outro jogador do Vitória. Além disso, ela expôs outro homem que quis pagar R$ 10 mil para ela ir ao Rio de Janeiro.

Luan tem se tornado presença constante nas fofocas do mundo da bola. Recentemente, ele teve problemas com vizinhos e a administração do condomínio que mora, na região metropolitana de Salvador.

