Gabigol não poderá treinar no CT do Flamengo após punição

A punição de Gabigol no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) nesta segunda-feira caiu como uma bomba no Flamengo. E além de estar fora dos jogos do Rubro-Negro, o camisa 10 sequer poderá treinar com os companheiros no Ninho do Urubu.

Pela lei, um jogador punido em casos deste tipo não pode frequentar as dependências do clube enquanto está cumprindo o afastamento. Dessa forma, Gabigol terá de treinar, caso a suspensão seja mantida, por conta própria.

Após julgamento, Gabigol pegou suspensão de dois anos. Como o caso de suposta fraude em exame antidoping aconteceu abril de 2023, o jogador estará liberado para voltar aos gramados a partir de abril de 2025. A punição vale desde o dia do episódio, por mais que a denúncia tenha ocorrido em dezembro do ano passado.

O Flamengo, em nota, informou que entrará com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para provar a inocência do jogador. A conclusão do caso, contudo, ainda não tem data definida. Até lá, Gabigol segue punido e fora dos gramados.

