Flamengo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

No jogo que encerra a terceira rodada da fase de grupo do Brasileirão feminino, o Flamengo recebe o Corinthians. O duelo será às 20h (de Brasília). Para o Flamengo, será a oportunidade de recuperação. Afinal, o time perdeu as duas primeiras partidas e está na lanterna. Já o Corinthians está no outro extremo. Atuais tetracampeãs, as Brabas venceram seus dois jogos e ocupam o primeiro lugar. A Voz do Esporte cobre este jogo e inicia a sua transmissão a partir das 18h30 (de Brasília). Começando o jogo, Christian Rafael está na narração.