Zico abre as portas do CFZ para Gabigol após punição: ‘Está à disposição’

Maior ídolo do Flamengo, Zico se solidarizou com o atacante Gabigol, punido por suposta fraude em exame antidoping. Nesta segunda-feira, após a condenação, o ex-jogador lamentou o ocorrido com o camisa 10 rubro-negro, que não poderá treinar no CT Ninho do Urubu.

Pela lei, um jogador punido em casos deste tipo não pode frequentar as dependências do clube enquanto está cumprindo o afastamento. Dessa forma, Gabigol terá de treinar, caso a suspensão seja mantida, por conta própria. O ex-jogador, porém, abriu as portas do Centro de Futebol Zico (CFZ) para que o atacante mantenha a forma lá.

“Se não tiver lugar para treinar, o CFZ está à disposição a hora que ele quiser. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste. O único lado positivo é que ele não foi punido por ter jogado dopado. (O exame) Pode ter pego o Gabigol em um dia ruim, pode não ter dado muita atenção para isso e gerou um clima muito ruim na época”, disse Zico à “ESPN”.

Após julgamento, Gabigol pegou suspensão de dois anos. Como o caso de suposta fraude em exame antidoping aconteceu abril de 2023, o jogador estará liberado para voltar aos gramados a partir de abril de 2025. A punição vale desde o dia do episódio, por mais que a denúncia tenha ocorrido em dezembro do ano passado.

O Flamengo, em nota, informou que entrará com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para provar a inocência do jogador. A conclusão do caso, contudo, ainda não tem data definida. Até lá, Gabigol segue punido e fora dos gramados.

