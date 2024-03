Espanha x Brasil: onde assistir, arbitragem e escalações

Vini Jr em ação diante da Inglaterra na vitória por 1 a 0 da Seleção Brasileira em Wembley - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/ CBF) Jogada10 Jogada10

Espanha e Brasil duelam nesta terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no encerramento da primeira Data-Fifa da Seleção sob o comando de Dorival Júnior. Este será, portanto, o segundo desafio do treinador à frente da Canarinho.

O palco do amistoso é a casa do Real Madrid, onde os brasileiros Vini Jr e Rodrygo são destaques. A partir da metade do ano, Endrick se juntará a eles.

O atacante de 17 anos, aliás, anotou o gol que assegurou o triunfo diante da Inglaterra, no último sábado, no estádio de Wembley, em Londres. Ele pegou rebote após arremate sem sucesso de Vini Jr, seu futuro companheiro de equipe.

As seleções não se enfrentam desde a final da Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil arrasou no Maracanã os então campeões mundiais: 3 a 0. Na ocasião, Luiz Felipe Scolari era o treinador. O retrospecto é favorável aos brasileiros, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. A última vitória da Espanha no confronto ocorreu em 1990, também em amistoso.

Onde assistir

O amistoso entre Espanha e Brasil terá transmissão da TV Globo e do SporTV. Além disso, você também pode acompanhar os lances da partida aqui no site do Jogada10.

Como chega a Espanha

O principal objetivo da Fúria neste período de amistosos é se preparar para a Eurocopa-2024, que será realizada na Alemanha. Assim, o técnico Luis de la Fuente usou as últimas convocações para testar alguns nomes. Mas a equipe vem de uma derrota por 1 a 0 para a Colômbia, na última sexta-feira (22), com uma formação alternativa e viu encerrada uma sequência de oito vitórias.

Assim, a expectativa é a de que o treinador faça alterações e mande a campo uma escalação titular neste segundo amistoso. O próprio Luis de la Fuente, inclusive, destacou que, diante de um adversário como a Seleção Brasileira, “há sempre mais foco”. Além disso, confirmou que o meia Rodri terá condições de jogar. Ele desfalcou a Espanha contra a Colômbia, bem como foi ausência nos últimos treinamentos da seleção.

Como chega o Brasil

A Seleção quebrou uma sequência de três derrotas logo na estreia do técnico Dorival. Além disso, o Brasil teve uma atuação mais segura em relação às últimas atuações nas Eliminatórias, com a criação de mais chances de gol. Nesse duelo em Wembley, houve participação de sete estreantes. Foram os casos de do goleiro Bento, dos zagueiros Beraldo e Fabrício Bruno, do lateral Wendell, dos meios-campistas João Gomes e Pablo Maia e do atacante Savinho.

No último treino nesta Data-Fifa, Dorival manteve o mistério que marcou os trabalhos desde Londres, com uma atividade fechada no CT do Real Madrid. Embora tenha feito considerações sobre a escalação que iniciou o amistoso diante da Inglaterra, no último sábado, o treinador estuda possíveis mudanças em razão do desgaste físico. Dorival afirmou que só escolherá os 11 iniciais nesta terça, quando a Seleção encara a Espanha às 17h30 (de Brasília). Na preparação para enfrentar os ingleses, o treinador montou o time apenas no dia anterior.

Espanha x Brasil

Amistoso Internacional

Data e horário: 26/3/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

ESPANHA: Unai Simón; Carvajal, Normand, Laporte e Gayà; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Oyarzabal, Álvaro Morata e Lamine Yamal. Técnico: Luis de La Fuente

BRASIL: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: João Pinheiro (POR)

Assistentes:Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

