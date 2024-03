Eslovênia x Portugal: escalações e onde assistir

Jogadores de Portugal durante treinamento da seleção - Foto: André Sanano / FPF - (crédito: Foto: André Sanano / FPF) Jogada10 Jogada10

Eslovênia e Portugal se enfrentam, nesta terça-feira (26), no segundo compromisso das equipes nesta Data Fifa de março. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Stožice, em Liubliana, na Eslovênia. A partida terá como principal atração o retorno de Cristiano Ronaldo à seleção portuguesa após ser poupado no último jogo da equipe.

Como chega a Eslovênia

Com uma campanha surpreendente nas Eliminatórias, a Eslovênia garantiu a classificação para a Eurocopa 2024 e terá um grande teste em sua preparação nesta terça-feira.

Apesar de ser uma seleção com menos prestígio no cenário europeu, o time comandado pelo técnico Matjaz Kek conta com nomes importantes no grupo. Dessa forma, destaca-se o goleiro Jan Oblak, do Atlético de Madrid, um dos melhores na posição, e o atacante Sesko, revelação do RB Leipzig que está na mira de gigantes como o Barcelona.

Como chega Portugal

Por outro lado, Portugal vive um grande momento sob o comando do técnico Roberto Martínez, que assumiu a seleção após a eliminação na Copa do Mundo do Qatar. De lá para cá, a equipe conquistou a melhor campanha geral nas Eliminatórias da Eurocopa e aparece como uma das favoritas ao título.

Além disso, Portugal vem de uma vitória por 5 a 2 contra a Suécia, com uma equipe alternativa e sem Cristiano Ronaldo. O astro português, inclusive, retorna ao time nesta terça-feira e deve começar a partida entre os titulares.

No entanto, apesar da volta de CR7, o técnico Roberto Martínez deve manter o rodízio na equipe e dar oportunidade a outros jogadores.

Eslovênia x Portugal

Amistoso Internacional — Data Fifa

Data e horário: terça-feira, 26/03/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Stožice, em Liubliana, na Eslovênia

Eslovênia: Jan Oblak; Jure Balkovec, Jaka Bijol, Vanja Drkusic e Petar Stojanovic; Jan Mlakar, Jasmin Kurtic, Adam Cerin e Tomi Horvat; Benjamin Sesko e Andraz Sporar. Técnico: Matjaz Kek.

Portugal: Rui Patrício; Diogo Dalot, Pepe, António Silva e João Cancelo; Danilo Pereira, Rúben Neves e Vitinha; Otávio, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Onde assistir: Star+

