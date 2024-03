NBB: Cerrado recebe Bauru precisando vencer para seguir no páreo por vaga

De volta à capital federal, o Cerrado Basquete terá pela frente uma semana decisiva de olho em uma vaga para disputar os playoffs do NBB pela primeira vez na história. Vindo de quatro derrotas consecutivas, incluindo duas para adversários diretos, o time candango perdeu o conforto na tabela e precisa voltar a vencer se quer seguir na zona de classificação. O próximo compromisso para mudar de cenário é nesta terça-feira (26/3), quando a equipe recebe o Bauru, às 20h, no ginásio da Asceb, com transmissão da ESPN e do NBB Basquete Pass.

Com a sequência negativa, o Cerrado estacionou nas oito vitórias e segue em 15º, uma posição acima da nota de corte para avançar aos playoffs. O problema é que Caxias do Sul (16º), Mogi das Cruzes (17º) e Botafogo (18°) vem logo atrás com o mesmo número de triunfos, apesar da vantagem candanga no critério de desempate. Ou seja, um triunfo ou revés pode inverter toda a ordem entre o quarteto, na briga por duas vagas.

O cenário começou a se desenhar desta forma quando o Cerrado voltou a pecar naquela que foi a maior dificuldade do time ao longo da temporada: fechar jogos. Apesar de ter perdido 22 vezes, a equipe tem um saldo de pontos de “apenas” -42, número próximo ao do São Paulo (-28), em 11º na competição. O problema esteve presente nas últimas quatro partidas, todas decididas por cinco pontos ou menos.

“A nossa equipe vem jogando bem, mas infelizmente não temos tomado boas decisões nos momentos decisivos e temos perdido jogos aí, foram uns cinco que podíamos ter ganho tranquilamente. Agora estamos em uma situação mais complicada, mas eu acredito que nossa equipe tem totais condições”, reconheceu o técnico Régis Marrelli.

A equipe ainda terá o desfalque do ala estadunidense Davyion Dreper, diagnosticado com dengue e que já havia perdido o jogo com o Mogi, na última sexta-feira (22/3). O reforço para o confronto com o Bauru será o mando de quadra. Com apenas mais seis jogos pelo restante da temporada regular, quatro serão no Distrito Federal.

“O apoio da torcida é muito importante. Estamos em casa, a equipe é aguerrida, agora precisamos das vitórias para poder classificar e vamos com tudo. Daremos o melhor para que isso ocorra e, principalmente, ser mais inteligente e ter melhores escolhas no final de jogo. Vamos aproveitar o máximo possível essas partidas em casa”, completou o treinador.

Depois do compromisso com o Bauru, o Cerrado viaja para enfrentar Paulistano (2/4) e São Paulo (4/4), ambos em território paulista. Depois, o time retorna à capital para uma sequência de paradas duras, com Sesi (8/4), Unifacisa (10/4) e Fortaleza (13/4).

