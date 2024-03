Gabigol, do Flamengo, se pronuncia após punição e diz confiar na absolvição

Gabigol está fora das finais do Cariocão 2024 - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

O atacante Gabigol, do Flamengo, se pronunciou após a suspensão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). Afinal, acusado de tentativa de fraudar exame antidoping, o camisa 10 pegou punição de dois anos. O prazo, porém, se encerra em abril de 2025, pois é retroativo ao dia do episódio, em abril de 2023.

Em nota, Gabigol afirmou que não tentou fraudar o exame. O atleta, aliás, disse confiar que conseguirá a absolvição juntamente com a defesa. Os advogados do atacante, além do departamento jurídico do Flamengo, já deram os primeiros passos. Por fim, o camisa 10 rubro-negro lamentou a decisão, mas disse que seguirá cooperando com as autoridades.

Veja a nota de Gabigol na íntegra

“Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping.

A despeito do meu respeito pelo Tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame, e confio que serei inocentado pela instância superior.

Desde o início da minha carreira como jogador de futebol sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com meu Clube e com o torcedor brasileiro.

Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior.

Agradeço a todos pelo apoio neste difícil momento.”

