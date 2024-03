Grêmio negocia contrato com multa milionária para jovem da base

Gabriel Mec, promessa da base do Grêmio - (crédito: Foto: Renan Jardim/Grêmio) Jogada10 Jogada10

O Grêmio se prepara para firmar o primeiro contrato profissional do jovem Gabriel Mec. Com 15 anos, o meia-atacante fará 16 no dia 11 de abril, quando poderá assinar este tipo de vínculo. Atualmente ele defende a equipe sub-17 do Imortal.

Gabriel Mec terá a maior multa rescisória da história gremista. De acordo com informações do “ge”, os valores ultrapassarão a casa dos 100 milhões de euros (R$ 540 milhões). Este valor, contudo, será para o mercado externo. Para clubes brasileiros a cláusula está relacionada ao valor do salário.

O jovem é tratado como maior promessa das categorias de base do Grêmio e já chegou a treinar com o elenco profissional algumas vezes. No fim de semana, Gabriel Mec marcou na estreia do clube de Porto Alegre na estreia do Campeonato Gaúcho Sub-17 em vitória por 3 a 0 sobre o Progresso.

No final de 2023, a direção gremista assinou junto com o jogador um acordo de licenciamento e exploração de imagem. Quando tinha menos de 16 anos, Neymar também fez o mesmo com o Santos. Gabriel Mec, aliás, é agenciado pela empresa de gestão de carreira que tem o camisa 10 do Al-Hilal como um dos sócios.

O estafe de Gabriel Mec garante que grandes clubes europeus já o procuraram pela contratação do atleta. Equipes como Arsenal e Paris Saint-Germain estão entre as citadas.

