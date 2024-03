Argentina x Costa Rica: onde assistir e escalações

Classificada para a Copa América, Costa Rica enfrenta a Argentina nesta terça-feira (26) - (crédito: Foto: @fedefutbolcrc/Twitter) Jogada10 Jogada10

Argentina e Costa Rica se enfrentam na noite nesta terça-feira, às 23h50 (de Brasília) no United Airlines Field, em Los Angeles (EUA). Mesmo sem Messi, lesionado, os atuais campeões do mundo chegam como franco favoritos ao confronto com a seleção da América Central. Di Maria será titular e, embora o técnico Lionel Scaloni confirme que vá fazer alterações no time que venceu El Salvador por 3 a 0 sexta-feira (22), não se espera que isso vá causar problemas à albiceleste.

Onde Assistir

O canal Sportv transmite o jogo ao vivo.

Como chega a Argentina

Mesmo sem o craque do time, a “Scaloneta”, como é chamada a seleção em seu país por conta do comando técnico de Lionel Scaloni, antes de tudo vem forte na busca por bater uym recorde: caso vença, estará por mais de 11 meses como líder do Ranking da Fifa, marca que jamais alcançou. Para isso, a tricampeã do mundo contará com Angel Di Maria, único títular que o treinador confirmou para a partida. No mais, Scaloni disse que vai rodar o elenco. Desse modo, pelo menos cinco alterações acontecerão em relação à equipe que iniciou o jogo contra os salvadorenhos.

Como chega a Costa Rica

A seleção costarriquenha inegavelmente chega em ritmo de comemoração. No último sábado (23), venceu Honduras por 3 a 1 e, sendo assim, se classificou para a disputa da Copa América, em junho, nos Estados Unidos. Dessa forma, cabe ao técnico argentino Gustavo Alfaro conter os ânimos dos jogadores e fazê-los entnder que, mesmo sendo um amistoso, o jogo desta terça é em outro nível.

ARGENTINA X COSTA RICA

Segunda fase

Data e horário: 26/03/2024, às 23h50h (de Brasília)

Local: Estádio United Airlines Field, em Los Angeles (EUA)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nahuel Molin; Leonardo Paredes, Alexis MacAllister, Angel Di Maria, Facundo Buonanotte; Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Técnico: Pablo Sánchez

COSTA RICA: Keylor Navas; Joseph Mora, Francisco Calvo, Pablo Arboine, Julio Cascante, Gerald Taylor; Álvaro Zamora, Jefferson Brenes, Orlando Galo, Warren Madrigal; Manfred Ugalde. Técnico: Gustavo Alfaro.

