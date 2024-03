Fluminense define logística para estreia na Libertadores no Peru; confira

Alejandro Villanueva tem capacidade para quase 34 mil pessoas - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol) Jogada10 Jogada10

O Fluminense estreia na Libertadores 2024 no dia 3 de abril, e a logística já está definida. O atual campeão da América iniciará o torneio mais uma vez em Lima, capital do Peru, assim como em 2023, e a viagem acontecerá na próxima segunda-feira, segundo o “ge”.

O adversário tricolor será o Alianza Lima, no Estádio Alejandro Villanueva, às 21h30 (de Brasília). Como o elenco viajará dois dias antes do confronto, o técnico Fernando Diniz comandará uma atividade em solo peruano. O local, porém, ainda não está definido.

Esta será a primeira partida do Fluminense desde a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca, diante do Flamengo. Ao todo, até o dia do jogo, serão 18 dias de intervalo entre os confrontos.

SAIBA MAIS

+ Jogos do Fluminense na Libertadores 2024: datas, horários e onde assistir

Cabeça de chave do Grupo A, o time de Laranjeiras, além do Alianza Lima, tem ainda Cerro Porteño, do Paraguai, e Colo-Colo, do Chile. A viagem a Lima será a mais longa que Fluminense fará nesta primeira fase da competição.

Para a temporada 2024, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, anunciou um aumento para o campeão da Libertadores. Segundo o dirigente, afinal, o vencedor do torneio embolsará 23 milhões de dólares (cerca de R$ 115 milhões).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.