Flamengo não é derrotado pelo Nova Iguaçu desde 2006; relembre

O Flamengo chega motivado e confiante para as finais diante do Nova Iguaçu. Além da invencibilidade no Campeonato Carioca e do bom momento defensivo, os rubro-negros também contam com um retrospecto positivo diante dos iguaçuanos.

O Flamengo vem sendo uma pedra no sapato do Nova Iguaçu. Afinal, nos últimos 13 jogos entre os times, foram dez vitórias rubro-negras, dois empates e apenas um triunfo iguaçuano. Os times agora se enfrentam na final do Campeonato Carioca de 2024 e prometem protagonizar mais um embate emocionante na temporada.

LEIA MAIS: Desde 1966 que Flamengo não decide o Carioca contra time fora do trio Flu, Vasco e Bota

Flamengo x Nova Iguaçu

A última vitória do Nova Iguaçu em cima do Flamengo aconteceu em 2006. Na estreia do Carioca, os iguaçuanos venceram os rubro-negros por 1 a 0 no Raulino de Oliveira (Volta Redonda). Aliás, na época, Zinho vivia os últimos momentos da carreira e jogava na cidade em que nasceu.

“Estou feliz demais. No aniversário da nossa cidade (Nova Iguaçu), se ela já estava em festa, agora vai ficar muito mais. Independentemente de quais jogadores que estão em campo, é o Flamengo, da paixão de todos nós”, disse Zinho na época.

Últimos 13 jogos entre Flamengo e Nova Iguaçu

2024 -Nova 1 x 1 Fla

2023 – Fla 5 x 0 Nova

2022 – Fla 5 x 0 Nova

2021 – Fla 1 x 0 Nova

2018 – Nova 0 x 1 Fla

2017 – Nova 0 x 4 Fla

2015 – Nova 0 x 0 Fla

2014 – Fla 2 x 1 Nova

2013 – Fla 1 x 0 Nova

2012 – Fla 2 x 0 Nova

2011 – Fla 1 x 0 Nova

2007 – Fla 2 x 1 Nova

2006 – Fla 0 x 1 Nova

Aliás, Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (30/03), às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. O duelo de volta está marcado para dia 7 de abril, também no Maracanã.

