Palmeiras nunca perdeu para o Novorizontino na história

O Palmeiras encara o Novorizontino nesta quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Como o jogo é em partida única, quem vencer estará classificado para a final. Empate leva para os pênaltis. E para chegar em mais uma decisão, o Verdão defende o retrospecto de nunca ter perdido para o Tigre na história.

Afinal, em oito jogos entre as duas equipes, o Verdão venceu seis vezes e empatou outras duas. Além disso, são 23 gols marcados durante os embates e apenas três sofridos. Um aproveitamento de 79,6%. Aliás, vale ressaltar que todos os embates aconteceram nos últimos sete anos.

A primeira vez que as duas equipes se enfrentaram, aconteceu em 2017, pelo jogo de ida quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu por 3 a 1, com gols de Dudu, Borja e Róger Guedes. Zé Roberto descontou para o Tigre. No embate de volta, o Verdão venceu por 3 a 0 e avançou para a semifinal do Estadual.

Contudo, a última partida entre os dois, foi mais equilibrada. Afinal, pela primeira rodada do atual Paulistão, Palmeiras e Novorizontino empataram em 1 a 1. Raphael Veiga abriu o placar, mas Willian Farias empatou nos acréscimos do jogo.

Agora, o Verdão aposta neste retrospecto para chegar pela 5° vez seguida na final do Campeonato Paulista. Por outro lado, o Novorizontino tenta conseguir sua primeira vitória diante do Alviverde. E de forma histórica.

Palmeiras e Novorizontino estão acostumados com mata-mata

Aliás, vale ressaltar que apesar de se enfrentaram apenas nos últimos sete anos, esta será a quarta vez que Palmeiras e Novorizontino vão se enfrentar em um mata-mata. Afinal, as equipes se enfrentaram por três anos seguidos nas quartas de final do Campeonato Paulista, nos anos de 2017,2018 e 2019.

Em 2017, duas vitórias do Palmeiras (3 a 1 e 3 a 0), assim como em 2018, que o Verdão venceu os dois compromissos (3 a 0 e 5 a 0). Contudo, em 2019, o confronto aparentava ser mais equilibrado. Afinal, em duelo disputado em Novo Horizonte, as equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida. Entretanto, no Allianz Parque, vitória Alviverde por 5 a 0 e classificação garantida.

Importante destacar que naquele período, os jogos das quartas de final aconteciam em sistema de dois jogos. Diferente da atual edição, onde as quartas e semifinal são em partidas únicas.

