Vasco tem 40 jogos pela frente no ano; Emiliano fala em reforços

Apesar de estar de ‘férias’ após a eliminação no Carioca, o Vasco segue na preparação para o restante da temporada. São pelo menos 40 jogos pela frente (38 pelo Brasileirão e ao menos dois da Copa do Brasil) e um dos focos da comissão técnica é reforçar o elenco.

Na última segunda (25), após o treinamento da equipe no CT Moacyr Barbosa, o auxiliar Emiliano Díaz falou sobre a possível chegada de reforços. Atualmente o Vasco possui 40 atletas, sendo que oito deles não têm minutos na temporada e dois só voltam no fim do ano.

Victor Luís, JP, Luiz Gustavo, Lyncon e Roger, além dos goleiros Alexsander, Keiller e Lecce, não foram a campo em 2024. Jair e Paulinho, que sofreram rompimento do ligamento do joelho, devem retornar nas rodadas finais do Brasileirão.

Marlon Freitas vai chegar?

Um dos nomes que interessam é o do volante Marlon Freitas, do Botafogo. A tendência é que o Vasco faça uma proposta pelo jogador durante a janela de abril (dia 1º até o dia 19). Neste período em particular, os times das Séries A e B do Brasileirão podem contratar jogadores que tenham atuado em algum dos estaduais do país.

Segundo Emiliano, por mais que se contratem jogadores, o extenso calendário brasileiro faz com que seja necessário ter um elenco recheado de opções. Para isso, esta janela de abril pode ser uma possibilidade para isso acontecer.

“A janela de agora temos uma possibilidade. Estamos trabalhando com Lúcio (Barbosa, CEO) e a equipe de scout. Precisamos e estamos confiantes de que vai chegar (reforço). E depois, todos sabemos como é o futebol brasileiro, você tem dificuldades ao longo do ano. Por mais que você traga quem você tem que trazer, é a liga com mais partidas no mundo. A gente tem um grupo preparado como aconteceu ano passado, então todo mundo tem oportunidade de jogar”, revelou.

