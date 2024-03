Vasco faz trabalhos específicos para zerar problemas físicos do elenco

Vasco trabalha para recuperar atletas para a sequência da temporada e a estreia pelo Brasileirão - (crédito: - Fotos: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Depois da eliminação para o Nova Iguaçu, o Vasco só voltará a campo no dia 13 de abril, na estreia pelo Brasileirão. Nesse sentido, a comissão técnica junto do Departamento de Saúde e Performance do clube tem feito trabalhos específicos com determinados atletas nesta “nova pré-temporada” Assim, Galdames ganhou descanso, enquanto outros atletas apresentam problemas físicos.

Entre eles, estão Lucas Piton, Paulo Henrique, Zé Gabriel e Rossi, que tiveram esse desgaste e terão o trabalho de recuperação até o início da competição nacional. O departamento médico, portanto, utilizará este longo período para zerar qualquer problema físico e clínico até o dia 13.

Por outro lado, o caso de Galdames é bem diferente, O chileno veio de uma temporada em andamento na Europa e não teve férias, como a maior parte do elenco, que iniciou o ano atuando no Uruguai. Diante disso, o jogador terá um período maior de descanso sob a orientação do DESP.

O intuito é que o chileno não tenha uma fadiga física ou mental durante a temporada e aproveite o descanso. Em abril, o Cruz-Maltino iniciará uma sequência intensa de dois jogos por semana, com Brasileirão e Copa do Brasil.

No treino desta segunda-feira (25), o elenco fez um trabalho da parte técnica à tarde, com trocas de passes e finalizações. Galdames, por sua vez, fez um trabalho físico na academia. Além disso, Rossi, Piton, Zé Gabriel e Paulo Henrique acompanharam do lado de fora. As informações são do portal ‘ge’.

Mais uma semana iniciada no CT Moacyr Barbosa! ??????#VascoDaGama pic.twitter.com/qfwtzVsauU — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 25, 2024

