Além do Barcelona, Franco Mastantuono interessa ao Real Madrid

Após o Mundial Sub-17, Mastantuono passou a ganhar espaço no elenco principal do River - (crédito: Foto: Alejandro Pagni/AFP via Getty Images)

No futuro próximo, os bastidores da bola podem se movimentar com uma ‘briga’ entre Barcelona e Real Madrid pela contratação do meio-campista argentino Franco Mastantuono. A saber, o nome em questão tem formação e segue seu processo de desenvolvimento no River Plate.

A informação do veículo espanhol ‘Marca‘ é de que representantes do clube de Madri viajaram para a Argentina, nas últimas semanas, com o intuito de observar mais de perto o atleta. Sendo que, no último mês de janeiro, a informação vinda da Catalunha apontou o Barça como monitorando a situação de Franco.

Participante do último Mundial Sub-17 com a Albiceleste, o jogador vem em processo acelerado de maturação. Desse modo, ele já angaria dez partidas entre os profissionais, todas na atual temporada, com uma assistência registrada.

Fato é que, independente da escolha por Barcelona, Real Madrid ou outro gigante da Europa, o River Plate está precavido na união entre retenção de talento e aumento de lucro em venda futura.

No último dia 19, o Millonario anunciou a renovação contratual com Mastantuono onde, além da extensão até o fim de 2026, a nova multa rescisória é de 45 milhões de euros (R$ 242,7 milhões). Entretanto, caso a negociação ocorra nos últimos dez dias de uma janela de transferências, essa cláusula se eleva para € 50 milhões (R$ 269,7 milhões).

