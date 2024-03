Prisão permitirá a Robinho ter somente dois pares de tênis

Cadeia de Tremembé, no interior de São Paulo, onde Robinho está preso - (crédito: Divulgação/Governo de São Paulo) Jogada10 Jogada10

Robinho, midiático e milionário ex-jogador de futebol, não poderá usufruir de privilégios adquiridos na carreira enquanto estiver na prisão. Na cadeia, há algumas restrições como no guarda-roupas. Um exemplo deste cenário é que o ex-atacante vai ter o direito de usar apenas dois pares de tênis e de chinelos na penitenciária de Tremembé.

Tal exigência consta no site da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) com relação aos produtos e alimentos que podem ser entregues aos detentos. O pacote enviado pelos familiares dos presos recebe o nome de jumbo. Aliás, as pessoas mais próximas dos detidos mandam por correio ou entregam pessoalmente nas unidades prisionais após períodos de sete dias.

Como Robinho não terá privilégios na prisão, a lista de roupas e calçados como a de outros prisioneiros, é, então, a seguinte:

– Tênis de solado baixo sem amortecedor – Só é possível um par por pacote (o detento tem direito a usar até dois pares na penitenciária).

– Chinelo de dedo de solado fino e tiras de borracha simples – Apenas um par por envio (o prisioneiro poderá ter até dois pares na cadeia).

– Duas bermuda ou calção de elástico na cor bege/cáqui sem estampa, sem botão, sem zíper ou cordão

– Dois exemplares de blusas de frio na cor bege/cáqui ou branca, sem capuz, sem forro, sem zíper, sem bolso

– Duas calças padrão na cor bege/cáqui com elástico e sem bolso

– Dois exemplares de camisetas brancas com gola careca e manga curta

– Uma camiseta branca com gola careca e manga longa

– Cinco pares de meias

– Cinco cuecas

Adaptação de Robinho à prisão

Por meio de comunicado, a assessoria de imprensa da SAP detalhou que, depois da integração do ex-jogador em Tremembé, ele recebeu um pacote básico. No caso, com uniforme, material de limpeza e higiene pessoal. A nota ainda esclarece que, em um primeiro momento, Robinho encontra-se sozinho em uma cela para duas pessoas. Ele passará por um processo de dez dias de observação e, posteriormente, estará, enfim, apto a receber visitas.

