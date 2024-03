De olho na estreia pela Libertadores, Fluminense volta ao trabalho nesta terça

Fluminense treina no CT Carlos Castilho na tarde desta terça-feira, de olho na estreia da Libertadores - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Depois de dois dias seguidos de folga, o Fluminense volta aos trabalhos no CT Carlos Castilho nesta terça-feira (26), no período da tarde. Resta um pouco mais de uma semana para a estreia na Libertadores diante do Alianza Lima, no Peru, e o principal foco é aproveitar o período para esvaziar o departamento médico e fazer uma “mini pré-temporada”.

Vale lembrar que o elenco não teve uma pré-temporada adequada em virtude do calendário. Assim, o time disputou a decisão do Mundial de Clubes no dia 22 de dezembro e só se reapresentou no dia 26 de janeiro.

O foco inicial foi a busca pelo título inédito da Recopa Sul-Americana, algo que aconteceu diante da LDU, do Equador, no Maracanã. No entanto, o revés para o Botafogo na última rodada da Taça Guanabara, fez o time enfrentar o Flamengo na semifinal do Carioca e dar adeus à competição.

Ao longo desta Data Fita, a lista de lesionados do Fluminense tem diminuído gradativamente. Dessa forma, o Departamento Médico liberou Samuel Xavier, que voltou a treinar com o elenco e está à disposição do técnico Fernando Diniz para a estreia. Diante disso, a tendência é que Paulo Henrique Gano, Germán Cano e Douglas Costa sejam liberados ao longo da semana. Marlon e Keno seguem no DM.

Por fim, o Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril. O time mede forças com o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.