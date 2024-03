Boavista x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Olho nele! Corre atrás! Alyson é a fera do Boavista nesta edição do Carioca - (crédito: Foto: Divulgação ) Jogada10 Jogada10

Botafogo e Boavista entram em campo, nesta quarta-feira (27), às 19h30, em Bacaxá. As duas equipes começam a decidir a Taça Rio, torneio de consolação do Campeonato Carioca cujo brinde é uma vaga na próxima Copa do Brasil. No sábado, os times têm um novo encontro, no Estádio Nilton Santos, no último capítulo desta pequena saga.

Como chega o Boavista?

Anfitrião, o Boavista já mostrou sua força ao Botafogo neste Estadual. Afinal, no mesmo palco do duelo desta quarta, derrotou a Estrela Solitária por 1 a 0. Contudo, o adversário enfrentava uma fase turbulenta, algo diferente no contexto deste próximo choque. Nas semifinais da Taça Rio, aliás, o Verdão passou pela Portuguesa-RJ e chegou, enfim, à Série D do Campeonato Brasileiro, um dos objetivos do escrete em 2024.

Um dos destaques do Verdão, Alyson, titular em 11 jogos, relembrou a série contra a equipe insular e projetou as batalhas que se avizinham diante do Mais Tradicional.

“Foi um jogo muito difícil, mas conseguimos sair com o resultado positivo e com a conquista da vaga na Série D de 2025, que era o nosso maior objetivo no carioca. Sabemos que contra o Botafogo será um confronto muito difícil. A qualidade deles é indiscutível. Mas estamos trabalhando forte para fazermos dois bons jogos”, pontuou o lateral-esquerdo.

Como chega o Botafogo?

Invicto há oito partidas (seis vitórias e dois empates), o Botafogo do técnico interino Fábio Matias chega de astral renovado para uma competição que servirá de parâmetro para definir a equipe que encara o Junior Barranquilla (COL), na próxima semana, no Engenho de Dentro. O duelo que interessa vale pela fase de grupos da Copa Libertadores.

O goleiro John e os atacantes Luiz Henrique e Jeffinho já estão recuperados de lesões e treinam no Espaço Lonier. No entanto, a tendência é o trio ficar fora desta partida. Contra o Sampaio Corrêa, nas semifinais, Matias usou uma variação entre o time B e C na primeira partida. Na volta, quando passou apuros, recorreu a alguns titulares, como Júnior Santos, artilheiro do Brasil, com 12 gols.

As dúvidas de Matias são os jogadores que serviram suas seleções na Data Fifa. Será, afinal, que o paraguaio Gatito voltará a tempo e em condições de fechar o gol? A mesma pergunta vale, portanto, para o venezuelano Savarino. Assim, Raul e Urso, seus respetivos substitutos, estão de prontidão se o interino precisar.

BOAVISTA x BOTAFOGO

Final da Taça Rio – Jogo de ida

Data e horário: 27 de março de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá (RJ)

BOAVISTA: André Luiz; Ludke, Sheldon, Silva, Maldini e Alyson; Oliveira, Crystopher e Ryan; Souza e Matheus Lucas. Técnico: Filipe Candido.

BOTAFOGO: Raul (Gatito), Suárez, Halter, Barboza e Hugo; Barbosa, Freitas e Eduardo; Urso (Savarino), Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Fábio Matias

Árbitro: Alexandre Tavares Vargas de Jesus (RJ)

Auxiliares: Thiago Filemon Soares Pinto e Júlio Cezar de Sousa Gaudêncio

VAR: Paulo Moreira Renato da Silva Coelho

