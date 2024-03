Coronado briga por espaço após lesão e apenas 22 minutos em campo

Coronado terá que relutar por um lugar na equipe do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Contratado com muita expectativa, Igor Coronado, agora, terá que remar desde o início para conseguir um espaço no elenco do Corinthians. O meia se machucou logo na partida de estreia, contra o Santo André, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Foram apenas 22 minutos e um gostinho de “quero mais”. Contudo, como António Oliveira já começou a ensaiar um time titular, o jogador terá que brigar para ter uma oportunidade.

Igor Coronado perdeu a pré-temporada com o elenco e precisou de duas semanas para reunir condições de estrear pelo clube. Havia uma grande expectativa que o jogador resolvesse os problemas de armação do Corinthians no restante da temporada. Contudo, o meia passou mais tempo no departamento médico do que dentro das quatro linhas.

Com uma equipe titular bem desenhada, António Oliveira vê Garro como o meia principal da equipe neste momento. Contudo, não descarta ver os dois atuando juntos.

“Temos que buscar dentro do clube, da equipe. O Igor ocupou espaços. São dois jogadores talentosos, que se associam bem, percebem o jogo da mesma forma. São dois grandes jogadores e, portanto, têm possibilidades de jogarem juntos”, disse António Oliveira.

Coronado deve estar à disposição na Sul-Americana

Coronado deve estar à disposição para o amistoso desta quarta-feira (27), contra o Londrina, em Cascavel. Será a única atividade antes da estreia na Copa Sul-Americana. Assim, o meia espera agradar o treinador e estar pronto para atuar, caso seja acionado durante os jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.