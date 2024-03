Gerson treina no Flamengo e avança em recuperação

Gerson realiza atividade leve na academia do Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF ) Jogada10 Jogada10

Após realizar uma cirurgia e se livrar das vias urinárias, Gerson retornou aos trabalhos no Flamengo nesta segunda-feira (25/03). O volante, dessa forma, realizou um treino leve na academia do Ninho do Urubu e deu um passo importante em seu processo de recuperação. A informação é do “Coluna do Fla”.





Situação de Gerson no Flamengo

Aliás, Gerson não entra em campo desde dia 15 de fevereiro. O volante vem se recuperando de uma hidrofenose e tem sido desfalque nos últimos jogos da temporada. O camisa 8 realizou uma cirurgia no começo de março e ficou semanas se recuperando do procedimento.

A tendência é que Gerson se recupere nos próximos dias e participe dos treinos de Tite no Ninho do Urubu. O volante, no entanto, será desfalque nas finais do Campeonato Carioca, nos primeiros jogos da Libertadores e nas rodadas iniciais do Brasileirão.

Assim, Gerson só deve retornar aos gramados no fim de abril. O volante vinha atuando como titular e capitão no começo do Campeonato Carioca. O jogador está na sua segunda passagem pelo clube e é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro

