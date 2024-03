Fluminense: Últimos três campeões da Libertadores estrearam em Lima, no Peru

Fluminense ergueu o troféu da Libertadores 2023 ao derrotar o Boca Juniors no Maracanã - Foto Lucas Merçon/Fluminense - (crédito: - Foto Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense se prepara para iniciar a busca pelo bi da Libertadores e fará parte do Grupo A nesta edição. Nesse sentido, o time estreia no próximo dia 3 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), diante do Alianza Lima, no Peru. O time terá que enfrentar uma “maldição’, que ronda o adversário. Por outro lado, curiosamente, as últimas três equipes que ergueram o troféu continental estrearam na capital peruana.





Em 2021, o Palmeiras também lutava pelo bicampeonato consecutivo. Assim, a estreia dos comandados de Abel Ferreira foi diante do Universitário, do Peru, no Estádio Monumental U”. O Alviverde não teve vida fácil e venceu por 3 a 2, com gols de Raphael Veiga, Danilo e Renan, enquanto Gutiérrez descontou para os donos da casa (2).

No ano seguinte, foi a vez do Flamengo fazer sua estreia em solo peruano. Diante do Sporting Cristal, a equipe carioca saiu de campo com os três pontos ao vencer por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Matheuzinho.

Na última temporada, o Fluminense também estreou em Lima, contra o Sporting Cristal. Grimaldo abriu o placar para os donos da casa, mas Cano, duas vezes, e Victor Mendes marcaram os gols da vitória tricolor.

Maldição peruana

Desta vez o Tricolor terá o Alianza pela frente, principal clube do país. Além dele, encara também o Colo-Colo (CHI) e o Cerro Porteño (PAR) pelo Grupo A.

Para conquistar o bi da competição, o Fluminense terá que quebrar escrita. Afinal, desde 1998, todos os clubes que caem no mesmo grupo do Alianza Lima não conseguiram ser campeões da Libertadores. Atlético-MG e Athletico-PR tiveram a equipe peruana em seu grupo, em 2023, e ficaram distantes da possibilidade de erguer a taça.

