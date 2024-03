Vasco deverá fazer amistoso contra o América-MG; saiba quando

Payet comemora gol de falta no último duelo entre Vasco e América - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Vasco e América-MG possuem conversas adiantadas para disputa de um amistoso, que deve acontecer no sábado (6 de abril), semana que antecede o começo do Campeonato Brasileiro da Série A.

A informação foi dada pelo próprio presidente da SAF do Coelho, Marcos Salum, em entrevista na última segunda (25) ao diário “O Tempo”. Ele revelou que o duelo deve acontecer em São Januário.

“Estamos muito adiantados com o Vasco, mas é um amistoso fechado, provavelmente em São Januário, e deve ser no dia 6 (de abril). Tivemos a pré-proposta, estamos ajustando alguns detalhes e acredito que até esta terça-feira (26) estaremos com isso resolvido”, revelou o presidente.

Ambas as equipes estão de ‘férias’ após eliminação nos seus respectivos estaduais. A última partida do América foi no dia 17, em vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, pela semifinal do Campeonato Mineiro. O Coelho, porém, acabou eliminado pelo saldo de gols, com o Galo indo à final contra o Cruzeiro.

O Vasco, por sua vez, caiu na mesma fase, mas no Campeonato Carioca. Foi em derrota por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no Maracanã, no mesmo dia 17. O próximo compromisso oficial do Cruz-Maltino será no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril, contra o Grêmio, pela primeira rodada do Brasileirão.

Enquanto o América estreia na Série B no dia 31 de abril, contra o Botafogo-SP, fora de casa. O time mineiro foi um dos quatro rebaixados à Segundona no Brasileiro de 2023.





