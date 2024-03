Flamengo prepara defesa de Gabigol para levar caso ao CAS. Confira!

Gabigol durante treino do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo confia na absorção de Gabigol no CAS (Corte Arbitral do Esporte), após o jogador ser suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentativa de fraude em exame antidoping. Dessa forma, o clube carioca já prepara a sua defesa, que conta com imagens do Ninho do Urubu no dia da coleta, em abril de 2023.

Segundo o “ge”, o Flamengo irá anexar, no processo, imagens das câmeras de segurança do Ninho do Urubu. Elas, aliás, corroboram com a versão do jogador, que garante que chegou ao centro de treinamento antes da equipe de testagem. Assim, foi direto para a academia. O camisa 10 recebeu a recomendação do departamento médico rubro-negro para fazer o exame duas horas após a atividade física.

Dessa forma, como deixou para fazer o exame de sangue após esse prazo, Gabigol também não realizou o exame de urina na hora solicitada pelos fiscais.

Importante ressaltar que a votação para a suspensão de Gabigol foi com placar justo, de cinco votos para punição e quatro para absolvição.

Histórico de Gabigol pode ser crucial na reversão do caso

Durante o julgamento no CAS, o Flamengo irá apontar o histórico de Gabigol, que nunca teve um teste positivo para doping. Esse fator, na visão da diretoria, que entende que o atleta foi julgado mais pelo mau comportamento do que pelo delito em si, pode auxiliá-lo.

