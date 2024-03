Grêmio tem baixas e retornos surpresas nos relacionados para encarar o Caxias

Grêmio divulga lista de relacionados com retorno de Soteldo e ausência de Marchesín - (crédito: Foto: Divulgação / Grêmio) Jogada10 Jogada10

O Grêmio divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Caxias, na Arena, na noite desta terça-feira (26), e causou surpresa em sua torcida. Isso porque há um retorno e desfalques inesperados na equipe de Renato Portaluppi. O treinador poderá voltar a escalar o atacante Soteldo. Por outro lado, o goleiro Marchesín e o zagueiro Geromel serão baixas para o confronto.

O jogador venezuelano estava longe dos gramados desde o fim de janeiro. Afinal, ele sofreu uma lesão muscular grau 3 na coxa direita durante a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, na Arena. Ele precisou ser substituído pelo técnico Renato Gaúcho após sentir um desconforto na coxa em um pique pela lateral.

A sua recuperação evoluiu rapidamente. Afinal, o clube não divulgou o tempo previsto de recuperação, mas neste tipo de contusão, o período médio de tratamento é de 90 dias. Desde o problema muscular, ele voltou aos treinos após 49 dias. Exatamente na reapresentação do elenco, na última quarta-feira (20). Por conta da contusão, Soteldo atuou apenas em quatro partidas e foi uma ausência bastante sentida na equipe. Isso porque ele vinha sendo destaque na equipe, além de anotar um gol e uma assistência, quando esteve em campo.

Desfalque inesperado do Grêmio

A principal ausência para o duelo decisivo pela semifinal do Gauchão é o goleiro Marchesín, que não está entre os relacionados para enfrentar o Caxias. Ele é mais um atleta que se recuperou de lesão muscular grau um na coxa esquerda. No entanto, a comissão técnica optou por adiar mais uma vez o seu retorno. Além do fato de dar sequência ao arqueiro Caíque, que vive bom momento. Ele, aliás, deve ser o titular do time pelo terceiro jogo consecutivo.

O zagueiro Geromel é mais uma vez desfalque na equipe, pois há suspeita de contusão muscular. Assim, a dupla de zaga que iniciará a partida deve ser formada por Kanemann e Rodrigo Ely. Por outro lado, uma ausência antes programada, o meio-campista Villasanti retornou antes do esperado.

Ele havia sido convocado pela seleção do Paraguai para amistosos durante a data Fifa. No entanto, a partida amigável com a Rússia, no país europeu, foi cancelada depois de um atentado terrorista, em Moscou.

A provável escalação para o duelo com o Caxias é: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê, Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa.

O Imortal vai enfrentar o Grená, nesta terça-feira (26), pelo segundo jogo da semifinal do Estadual com a vantagem do empate para chegar à decisão do torneio. Afinal, venceu a partida de ida por 2 a 1, no estádio Centenário.

