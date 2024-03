Sem Gabigol, Tite perde trunfo importante nas finais do Carioca

Gabigol está fora das finais do Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF) Jogada10 Jogada10

Na última segunda-feira (25/02), Gabigol recebeu uma punição de dois anos por tentativa de fraude em um exame antidoping. O Flamengo pretende entrar com um recurso e ainda acredita na absorção do atacante. No entanto, Tite deve contar com um desfalque importante nas finais do Campeonato Carioca.

Oportunismo de Gabigol no Flamengo

Aliás, Gabriel Barbosa chegou ao Flamengo no começo de 2019 e tem sido importante nas finais do Campeonato Carioca. O atacante rubro-negro marcou gols cruciais nas últimas edições e já ajudou na conquista de três títulos do Estadual. O camisa 10 atualmente é reserva, mas sempre pode seuma boa opção em momentos decisivos.

Nos últimos cinco anos, Gabriel Barbosa marcou quatro gols e deu uma assistência nas finais do Campeonato Carioca. O atacante é um dos principais ídolos da história do clube e se notabiliza por aparecer em jogos decisivos.

Últimas finais do Flamengo no Carioca

2019 – Fla x Vas

Sob comando de Abel Braga, Gabigol atuou aberto pelo lado direito nos dois jogos. O atacante construiu boas jogadas e fez infiltrações por dentro, mas não conseguiu balançar as redes no rival.

2020 – Fla x Flu

No jogo de ida, Gabigol fez uma bela jogada pelo lado direito e deu uma bela assistência para Michael marcar. No entanto, acabou sendo expulso no fim da partida após retardar uma substituição. O atacante, dessa forma, ficou de fora do segundo duelo da final.

2021 – Fla x Flu

Gabigol, mais uma vez, teve papel fundamental na conquista do Campeonato Carioca. O atacante marcou um de pênalti no jogo de ida e fez dois gols no duelo de volta, carimbando mais um título rubro-negro no Estadual.

2022 – Fla x Flu

Gabigol teve espaços para finalizar no jogo de ida, mas não teve eficiência na conclusão. Na partida de volta, entrou com muita disposição em campo e aproveitou uma linda jogada de Arrascaeta para marcar no primeiro tempo.

2023 – Fla x Flu

No jogo de ida, Gabigol iniciou como reserva e só entrou nos minutos finais de jogo. Na partida de volta, atuou somente nos 45 minutos iniciais e não conseguiu se destacar em campo.

Aliás, Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam neste sábado (30/03), às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. A partida de volta acontece no dia 7 de abril, também no Maracanã.

