ESPN bate Globo e TNT e contrata comentarista esportivo

A ESPN superou a Rede Globo de Televisão e a TNT Sports e contratou um grande nome do futebol brasileiro para ser comentarista. O ex-jogador Fábio Santos estará na emissora agora falando do mundo da bola.

O site “F5” da Folha de São Paulo antecipou a informação. O ex-atleta tinha proposta das duas emissoras, mas optou pelo canal da Disney.

Fábio Santos, aliás, era atleta até ano passado, quando deixou os gramados atuando pelo Corinthians. Após se aposentar, no fim da temporada, foi convidado para fazer o Campeonato Paulista pela CazéTV e começou a se destacar. Diante disso, passou a receber propostas.

A estreia de Fábio Santos, aliás, será já nesta quarta-feira (27), na transmissão do amistoso entre Londrina e Corinthians. A partida será em Cascavel (PR), às 20h (de Brasília).

Fábio Santos, afinal, foi um dos grandes atletas do futebol brasileiro. Ele passou por grandes times e conquistou vários títulos. Aliás, destaque para o Mundial de Clubes da Fifa por dois times diferentes: 2005 pelo São Paulo e 2012 com a camisa do Corinthians.

