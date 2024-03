Pablo treina com bola e se aproxima de estreia pelo Botafogo

Pablo treina com bola no Espaço Lonier - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Pablo está próximo de estrear pelo Botafogo. O zagueiro, que vinha se recuperando de um problema muscular, realizou um treino com bola nesta segunda-feira (25/03), no Espaço Lonier. O defensor é um dos reforços do clube para temporada, mas ainda não conseguiu entrar em campo.

Pablo estava sem espaço no Flamengo e desejava respirar novos ares. O zagueiro, dessa forma, chegou ao Botafogo por empréstimo em fevereiro deste ano. O defensor, no entanto, sofreu uma lesão muscular em seus primeiros dias de treino e ainda não conseguiu realizar sua estreia pelo clube.

Situação de Pablo no Botafogo

O zagueiro tem contrato no clube alvinegro até dezembro de 2024, sem opção de compra. A expectativa é que ele se recupere nos próximos dias e possa disputar seu primeiro jogo oficial. O defensor, de qualquer forma, não participaria das finais da Taça Rio. O jogador já disputou um jogo pelo Flamengo no Carioca e não pode mais atuar no Estadual.

Além de Pablo, os dirigentes alvinegros acertaram outros 11 reforços para sequência da temporada. O objetivo do clube no momento é acertar com um novo técnico para 2024. Afinal, Tiago Nunes está fora do cargo desde fevereiro e Fábio Matias está trabalhando apenas de forma interina.

