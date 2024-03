Santos leva transfer ban por dívida por Cueva; saiba a consequência

Santos sofre outro transfer ban da Fifa por conta de Cueva - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos sofreu, nesta terça-feira (26), mais um transfer ban da Fifa por conta de dívidas com o Kranosdar, ex-clube de Christian Cueva. A equipe santista precisa pagar US$ 4 milhões (cerca de R$ 19,9 milhões no câmbio atual).

As informações são do “Ge”. Com a punição, o Peixe está impedido de contratar e registrar atletas até que quite a dívida com o time russo. A contratação em questão foi feita no longínquo ano de 2019.

Ainda de acordo com o portal, a punição já está valendo, apesar dela estar prevista para entrar no sistema da Fifa apenas na próxima segunda-feira (1º). Isso porque as atualizações acontecem de maneira semanal na federação que organiza o futebol internacional.

O Santos já havia recebido notificação da Fifa para uma possível punição em fevereiro deste ano. Como o pagamento não caiu na conta dos russos, o clube brasileiro sofreu novo transfer ban.

Isto já havia acontecido em 2021, ano seguinte à saída de Cueva do Santos para o Pachuca-MEX. Na ocasião, o Peixe até ganhou causa na Justiça e recebeu R$23 milhões do time mexicano, mas não repassou o valor ao Krasnodar.

A equipe russa, então, entrou com pedido na Fifa, que concedeu transfer ban ao Santos. Com isso, a dívida foi renegociada, mas a equipe da baixada santista voltou a falhar nos compromissos financeiros, prolongando ainda mais o processo.

