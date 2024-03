Rudiger denuncia jornalista que o associou ao Estado Islâmico

Postagem feita pelo jogador do Real Madrid para assinalar o início do Ramadão - Foto: Reprodução / Instagram - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram) Jogada10 Jogada10

Antonio Rudiger, praticante da religião muçulmana, postou uma foto em seu perfil no Instagram marcando o início do Ramadã, o que gerou polêmica. Isto porque um jornalista alemão, Julian Reichelt, do ‘Bild’, na rede social ‘X’, associou o gesto do zagueiro do Real Madrid, com o dedo indicador apontado para cima, ao Estado Islâmico (ISIS), chamando-o de “dedo do ISIS”.

“Para aqueles que não querem reconhecer o islamismo na saudação islâmica de Antonio Rudiger: O Gabinete Federal para a Proteção da Constituição (da Alemanha) chama esse gesto de “dedo do ISIS” e reconhece o dedo indicador como um claro sinal de islamismo. A DFB (Federação Alemã de Futebol) precisa se posicionar”, escreveu Reichelt em sua conta na rede social ‘X’.

De acordo com informações do jornal espanhol Marca, o jogador do Real Madrid, que está com a seleção alemã, denunciou Reichelt por “insulto, calúnia, injúria inflamatória, incitação e sedição”, e a DFB fez o mesmo, acusando Reichelt de propagar “discurso de ódio”.

Em contrapartida, Reichelt respondeu às acusações e tentou se justificar.

“Este gesto foi adotado pelos terroristas nas últimas duas décadas. Tornou-se sem dúvida a saudação do ISIS e dos assassinos islâmicos em todo o mundo, de pessoas que também cometeram assassinatos em Berlim e estão causando desastre e sofrimento em todo o mundo”, escreveu o jornalista em sua rede social.

Rudiger a serviço da Alemanha nesta Data Fifa

Por fim, Rudiger está com a seleção da Alemanha nesta Data Fifa e foi titular na vitória por 2 a 0 sobre a França. Ao mesmo tempo, a expectativa é que o zagueiro entre em campo na partida contra a Holanda, nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília).

