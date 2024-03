Amigos e um jogador em atividade pagaram fiança de Daniel Alves

Daniel Alves deixou a penitenciária nessa segunda-feira - (crédito: Lluis Gene/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Daniel Alves deixou o Presídio Brians 2, na última segunda-feira (25), após pagar a fiança no valor de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões). A origem do dinheiro é desconhecida. No entanto, o jornal catalão “La Vanguardia” tem uma nova informação sobre a situação.

A veículo espanhol informou que o dinheiro foi dividido entre amigos de Daniel Alves. Segundo o canal mexicano “TUDN”, o atacante Memphis Depay, do Atlético de Madrid, está no grupo que pagou para soltar o jogador brasileiro.

Aliás, Daniel e Depay atuaram juntos no Barcelona, na temporada 2021/22. O advogado de Depay, afinal, negou a informação e tratou o assunto como “Fake News”.

A fortuna do atleta, avaliada em 60 milhões de euros (R$ 324 milhões), segue bloqueada por causa do processo judicial no Brasil, em problema com a ex-esposa Dinorah Santana.

A advogada Inés Guardiola usou o valor que Daniel tem a receber do fisco espanhol (cerca de R$ 6,9 milhões) como garantia para conseguir o dinheiro antecipadamente.

Entenda o processo vencido por Daniel Alves

O Governo Espanhol terá de devolver 1,2 milhão de euros (R$ 6,9 milhões) a Daniel Alves. O jogador discutia e saiu vencedor na Justiça por entender que não tinha que declarar pagamentos pela intermediação do agente Joaquín Macanás pela renovação de contrato com o Barcelona em 2013 e 2014.

No entendimento da Justiça, o brasileiro tinha que declarar os valores pagos pelo serviços. Mas o atleta alegou que não tinha conhecimento dos valores. Aliás, a defesa do jogador explicou ainda que o agente trabalhou em favor do clube e não do lateral. A decisão chegou a ir para recurso, mas a versão de Alves prevaleceu.

