Conheça o Vovô Calil, senhor que viralizou na torcida do Vasco

Pedro Calil viralizou após vitória do Vasco nos pênaltis contra Água Santa - (crédito: Foto: Reprodução)

O torcedor Pedro Calil, de 82 anos, viralizou entre a torcida do Vasco após vitória nos pênaltis contra o Água Santa, no último dia 7, pela Copa do Brasil. E, nesta terça (26), o canal do Cruz-Maltino no YouTube publicou uma entrevista com o senhor vascaíno (veja abaixo).

Ele revela como foi a sensação no fatídico dia, quando o Vasco precisou empatar nos acréscimos para levar a decisão para as penalidades. Após a vitória, sua filha Isabela Calil filmou a reação de seu pai, que, como uma criança, agitava sua camisa e pulava entre os torcedores.

“A gente mora num lugar que é fácil vir para cá. A gente tem até um lugar pra estacionar aqui em São Januário. Então a gente vem pensando: ‘O Vasco vai destruir’, como foi no primeiro tempo, né? Mas no segundo (tempo) o bicho pegou”, disse, antes de complementar:

“Muitos anos que eu não lembro de ter uma sensação dessa. A gente estava, como diz os outros, com os ‘pneus arriados’, né. Mas aí, de repente, veio o empate, vai para pênaltis e acabou. Vasco ganhou, eu pulei, não sei porque, puxei a camisa e comecei a rodar. Essa foi uma das maiores sensações de futebol que eu tive”, revelou o torcedor de 82 anos.

Relembre o vídeo em que seu Calil viralizou

– Bora pai, pra gente não sair na muvuca e não pegar confusão.

– Peraí, só depois dessa música. “ O Vasco é minha vida … Nunca vão entender esse amor!”????#vasco #vascodagama #cigana pic.twitter.com/lNZ09AAGVi — Isa Calil (@isacalil) March 8, 2024

A filha Isabela revela que, desde que o vídeo viralizou, aliás, seu pai é constantemente parado nos lugares por torcedores do Vasco, que buscam fotos, abraços e até mesmo beijos do carismático senhor. E ele é otimista, afirmando que ‘chuta a tristeza para debaixo da cama’.

“A torcida do Vasco tem que ter o amor que você tem pela tua família pela torcida do Vasco. É um time que só nos traz alegria. A tristeza a gente chuta para debaixo da cama”, finalizou.

Confira o vídeo na íntegra