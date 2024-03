Cifuentes, do Cruzeiro, também esteve em festa polêmica nos EUA

Cifuentes, quando da chegada a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro - (crédito: Foto: Reprodução / Youtube) Jogada10 Jogada10

O meia José Cifuentes, do Cruzeiro, também esteve presente na festa que gerou polêmica na seleção do Equador. O zagueiro Arboleda, do São Paulo, era um dos atletas nos vídeos vazados.

O evento se deu nos Estados Unidos, na última sexta-feira (22), entre os jogos do Equador contra Guatemala (21) e Itália (24) – ambos no país norte-americano.

Segundo o “Ge”, o Cruzeiro não se pronunciará por enquanto sobre o caso. Após defender o Equador na Data Fifa, Cifuentes voltou para a Belo Horizonte na última segunda (25), realizando trabalhos internos na Toca da Raposa, na manhã desta terça.

A Federação do país afirma que o período de tempo livre ocorreu na sexta-feira, das 14h às 20h30, assim, antes da saída para a boate. A entidade se pronunciou em nota oficial dizendo que as imagens não condizem com os valores da instituição e que serão motivo de análise para futuras convocações, sem especificar se haverá punições.

As imagens foram divulgadas pelo site “La Data” e mostram Arboleda exibindo dinheiro e dançando ao lado de uma mulher. Ainda de acordo com a publicação, o episódio aconteceu um dia antes do amistoso entre Equador e Itália. Aliás, os italianos venceram a partida por 2 a 0.

????Comunicado oficial pic.twitter.com/hcXncHFg4b — FEF ???????? (@FEFecuador) March 26, 2024

