Portugal perde para Eslovênia no retorno de Cristiano Ronaldo

A seleção portuguesa conheceu, nesta terça-feira (26), a primeira derrota sob o comando do técnico Roberto Martínez. Mesmo com o retorno de Cristiano Ronaldo, Portugal foi derrotado por 2 a 0 para a Eslovênia, no Estádio Stožice, em Liubliana. Após um primeiro tempo equilibrado, os donos da casa surpreenderam na segunda etapa e garantiram o triunfo com gols de Gnezda Cerin e Elsnik.

No entanto, apesar do retorno de Cristiano Ronaldo, o técnico Roberto Martínez manteve o rodízio na equipe e deu oportunidade a alguns atletas neste período de preparação para a disputa da Eurocopa. Além disso, o camisa 7 não teve uma grande atuação e desperdiçou chances que não costuma errar.

Ao mesmo tempo, Portugal viu a sequência de 11 jogos de invencibilidade chegar ao fim. Além disso, foi a primeira derrota de Roberto Martínez desde que assumiu a seleção portuguesa após a Copa do Mundo no Qatar.

Eslovênia x Portugal

A seleção portuguesa dominou a posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiu transformar o domínio em chances reais de gol. Por outro lado, a Eslovênia teve uma postura mais defensiva e apostou nos contra-ataques. No entanto, as equipes não tiraram o zero do placar.

Na segunda etapa, o cenário inicial foi parecido, mas Cristiano Ronaldo, que não estava em um bom dia, desperdiçou as duas grandes chances de Portugal. Assim, os donos da casa surpreenderam e abriram o placar aos 26 minutos, com um golaço do volante Cerin, que finalizou com categoria para inaugurar o marcador. O gol animou a Eslovênia, que conseguiu ampliar com outro belo gol, desta vez com o camisa 10 Elsnik, aos 34 minutos.

