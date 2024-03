Endrick marca mais uma vez pela Seleção e se diz mais tranquilo: ‘Leveza impressionante’

Endrick tem agora dois gols pela Seleção - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Jogada10 Jogada10

O atacante Endrick analisou o empate do Brasil com a Espanha. Nesta terça-feira, após marcar mais uma vez pela Seleção Brasileira, o atacante de 17 anos afirmou que estava mais tranquilo. O jogador comparou as duas partidas da Data Fifa e ainda falou sobre os momentos ruins que viveu recentemente.

“No primeiro jogo, quando eu fiz o gol, eu só conseguia pensar no gol. Como eu tinha falado, aquilo me afetou um pouco na segunda bola que eu tive. Mas hoje eu entrei numa leveza impressionante, estava muito tranquilo. Muito feliz e muito contente de jogar no Bernabéu, antes só tinha entrado para tirar foto. No final eu só vi minha família porque só eles estiveram comigo quando eu estava numa fase não tão boa. Quando todas as pessoas estavam me tacando pedras e me criticando, somente eles estavam do meu lado. Conversaram comigo, me acolheram bem e transformaram minha cabeça”, disse Endrick à “Globo”.

Endrick também afirmou que a Seleção Brasileira tem trabalhado para reconquistar a confiança e colocar o Brasil no topo. Segundo o atacante, o não vai faltar entrega na sequência do trabalho.

“A gente quer sempre vencer. O Danilo estava falando na roda hoje que a gente precisa vencer, a gente precisa mostrar a cara do Brasil. O Vini também falou para a gente voltar a colocar o Brasil no topo, de onde ele nunca deveria ter saído. Mas para isso a gente precisa ganhar campeonatos, precisa ganhar jogos. A gente não vai prometer que vai ganhar todos os jogos, mas o que não vai faltar é raça, não vai faltar determinação, não vai faltar garra, não vai faltar nada”, finalizou.

