Paquetá destaca poder de reação do Brasil diante da Espanha

Após o empate da Seleção Brasileira com a Espanha, nesta terça-feira (26), a impressão deixada pela Amarelinha foi positiva. Mesmo ficando duas vezes atrás no placar, o time reagiu e saiu com um 3 a 3, no último minuto. De acordo com o meia Lucas Paquetá, autor do gol que definiu o marcador, a equipe brasileira superou as adversidades e os próprios erros para igualar no Santiago Bernabéu. Ele destacou que o técnico Dorival Júnior foi importante com suas instruções, no intervalo.

“O time errou no primeiro tempo, mas a gente soube entender o jogo. Ali no intervalo, o professor conversou com a gente, esclareceu algumas dúvidas que tinham ficado. E aí, a gente foi brasileiro. Lutamos até o final e, em meio às circunstâncias, saímos com o empate. O sentimento é de dever cumprido”, afirmou.

Paquetá também comentou sobre o pouco tempo de descanso após o amistoso contra a Inglaterra. Depois de jogar no último sábado, a Seleção viajou a Madri no dia seguinte e teve apenas um treino antes de encarar os espanhóis. Cenário diferente em relação à Fúria, que teve um dia a mais de folga, após perder para a Colômbia. Ainda assim, na análise do camisa 8, o time brasileiro mostrou espírito de equipe para evitar um mau resultado:

“Acredito que a gente teve menos descanso, sim. Isso influencia no jogo, querendo ou não. Mas definimos uma forma de marcar, que não estávamos conseguindo executar em campo. Rapidamente, o Dorival soube analisar e nos corrigir. A gente fica feliz pela entrega de todo o grupo, que correu atrás da vitória. Infelizmente, ela não veio, mas ficamos com o empate”.

